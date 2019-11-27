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2. Uluslararası KBRN Kongresi başladı

2. Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Kongresi, AFAD Başkanlığında başladı.

27.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:092. Uluslararası KBRN Kongresi başladı
2. Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Kongresi, AFAD Başkanlığında başladı.

AFAD Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen "2. Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Kongresi"ne İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve çok sayıda kişi katıldı. Kongrenin açılışında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Ülkemiz AFAD ile ciddi bir KBRN müdahale kapasitesine sahip. Meydana gelebilecek KBRN olayları için AFAD KBRN saha ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başındalar. Yine 11 bölgesel AFAD kurtarma ve arama birliklerinde tam donanımlı ve eğitimli AFAD KBRN ekiplerimiz var. 81 ilimizde KBRN müdahalesi yapabilen AFAD KBRN uzmanları ve ekipleri de var" diye konuştu.

KBRN ekiplerinin uluslararası standartlarda görevlerini yerine getirebilme kapasitesine sahip olduklarını aktaran Çataklı, "Bölgelendirme, ilk müdahale, arama-kurtarma, tespit, teşhis, numune alma ve arındırma yapabiliyorlar. Şüpheli ajanların tespiti için teknolojik cihazları, arındırmak içinse özel sıvılar, teknik ekipmanlar ve KBRN ajanlarından korunmak için kişisel koruyucu donanımlara da sahipler, uzmanlıklarını geliştirmek için hizmet içi eğitimlerine devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise KBRN vakalarının toplumda ya silah ajanlarıyla ya da daha yoğun bir şekilde kazalarla, son birkaç haftadır intihar vakaları ile gündeme geldiğini kaydederek, "KBRN konusu özellikle günümüzde aynı zamanda ileri kimya teknolojisinin, ileri radyolojik teknolojinin de kullanıldığı bir başlığın alt kısmı. Dünyanın gündeminde özellikle Çernobil vakası nükleer kazalar dediğimizde akla gelen ya da kimyasal saldırılar, vakalar dediğimizde de savaş ajanları aklımıza geliyor. Ancak Türkiye'de çoğunlukla bizim uğraştığımız vaka tipi olarak endüstriyel vakalar, okullardaki cıva zehirlenmeleri gibi daha çok kaza temelli yaklaşımlar var. Bunun tabii bilimsel olarak ilerlemelere yansıması, bu konuda çalışan profesyonellerin, AFAD'ın, özel sektörün, Sağlık Bakanlığının bu konuya hazırlık yapması, bir tarafıyla da toplumun bu konudaki bilincinin artırılması bizim kongreden amaçladıklarımız" ifadelerini kullandı.

Çeşitli ülkelerden katılımcıların yer aldığı kongre iki gün sürecek. - ANKARA

AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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