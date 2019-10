2. Uluslararası Kilikya Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu başladı

2. Uluslararası Kilikya Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ev sahipliğinde başladı. Üç gün sürecek sempozyumda, mühendisliğin günümüz teknoloji çağında geldiği nokta masaya yatırılacak.MEÜ Mühendislik Fakültesinin ev sahipliği yaptığı 2. Uluslararası Kilikya Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumunun açılış töreni Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde yapıldı. Törene, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, YÖK Denetleme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. İrfan Aslan ve Dr. Harun Şahin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay da katıldı.Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Çamsarı, Mersin Üniversitesi hakkında bilgi vererek, Mühendislik Fakültesinin kurulan ilk fakülteler arasında yer aldığını belirtti. Son yıllarda MEÜ'nün ulusal ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Çamsarı, Mersin Üniversitesi olarak ülkenin gelişmesine katkıda bulunacak her türlü organizasyona destek vereceklerini söyledi.Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kış da "Her teknolojik gelişme toplumsal gelişmeyi de beraberinde getirmektedir. Teknolojiyi, verimliliği, istikrarlı büyümeyi ve istihdam sağlamayı esas alan güçlü üretim ekonomisine sahip olan ülkeler her zaman gelişmiş ve çağdaş ülkeler olarak öne çıkmışlardır. Bir mühendis olarak, biz mühendislerin de refah toplumuna katkıda bulunduklarını anlayabilmek için şöyle bir çevremize bakmamız yeterli olacaktır. Güne başladığımız ilk andan itibaren günün sona ermesine kadar geçen zaman diliminde karşımıza çıkan çok şey aslında biz mühendislerin çalışmalarının sonucudur" dedi.Sempozyum hakkında bilgiler veren Sempozyum Başkanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Yakar ise "Teknolojinin iletişimden ulaşıma, üretimden sağlık ve eğitim sektörüne kadar hayatımızın her alanına hızla nüfus ettiği bu yüzyılda, ülkemizde mühendislik ilmini sürekli geliştirmek, ilerletmek mecburiyetindeyiz. Her geçen yıl değişen ve gelişen teknoloji, dünyamızı bugün de hızla değiştirmeye devam etmektedir. Geçmişinde mühendislik alanında büyük yeniliklerle tarihe damga vurmuş, mühendislik harikası kabul edilen buluş ve icatlarla çağ açıp çağ kapatan Türk Milleti, bugünün dünyasında da teknolojik gelişim ve değişime ayak uydurmak zorundadır" diye konuştu.Açılışta, Vali Yardımcısı Deniz ve Rektör Çamsarı tarafından sempozyuma destek veren kurum ve kuruluşlar ile onur kurulu üyelerine plaket verildi.Sempozyumun açılış oturumunda Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, "Eski Türk Eserlerinin Mühendislik Açısından Önemi" konulu sunum yaptı.2. Uluslararası Kilikya Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu 12 Ekim'de sona erecek. - MERSİN