İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Daire Başkanlığı, Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı
, Marmara Üniversitesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan 2. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 22-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
Kültür Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı
Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak kongrenin bu yılki teması "Cezaevleri ve Sağlık Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik" olacak.
Kongreye, Türkiye
'den ve 12 farklı ülkeden 100 akademisyen ve araştırmacı katılacak. Kongrenin bilim kurulunda; Türkiye, ABD
, İtalya
, Hollanda
, İran
, İsrail
, İngiltere
, Çin
ve Singapur
'dan 51 isim yer alıyor.
Uluslararası kongre serisiyle dini, manevi ve ahlaki değerleri öne çıkarmak, bireysel ve toplumsal yaşama yaptıkları katkılar konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.
Alanlarında uzman 100 bilim insanı tarafından disiplinlerarası bir yaklaşımla gerçekleşecek kongre sonunda; teorik ve pratik düzeyde modeller üretilmesi ve kurulan iş birliği ortamının devamının sağlanması hedefleniyor.
Üç gün boyunca sürecek kongrede, "maneviyat içerikli terapiler ve manevi danışmanlık, bağımlılık ve manevi danışmanlık", "cezaevleri ve ilgili kurumlarda manevi danışmanlığın kapsamı", "kanser hastalarına yönelik manevi danışmanlık, sağlık çalışanları ve manevi danışmanlık", "palyatif bakımda manevi danışmanlığın yeri", "çok kültürlü toplumlarda manevi danışmanlık", "manevi danışmanlıkta farklı ülke deneyimleri" gibi başlıklarda konular bilimsel tartışmaya açılacak. Ayrıca söz konusu bu alanlardaki hizmetleri ve programları sunarken karşılaşılan problemlere ve uygulanan politikalara ilişkin analizlere de yer verilecek.
"Cezaevlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik" alt başlığında yapılacak oturumlar kapsamında ele alınacak konular arasında, "Şiddet, Suçluluk ve Suçluların Psikolojisi", "Radikalleşme", "Yeniden Suça Yönelmede Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin Yetersizliği", "Suça İtilen Çocuklara Yönelik Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri", "Cezaevi Personeline Yönelik Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri" ve "Farklı Ülkelerde Cezaevleri Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Uygulamaları" yer alıyor.
"Sağlık Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik" alt başlığında yapılacak oturumlarda "Şefkat ve Merhametin Rolü ve Fonksiyonu", "Duanın Gücü ve Fonksiyonu", "Hasta ve Hasta Yakınlarında Umut ve Manevi Danışmanlık", "Yas Süreçlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri" ve "Sağlık Hizmetlerinde Manevi Yönelimli Terapi ve Psikolojik Danışma Uygulamaları" konuları işlenecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı,İstanbul Büyükşehir Belediyesi
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:46