2. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatürleri Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:10



Kudüs ve çevresindeki Osmanlı mirasını koruma ve yaşatma amacıyla kurulan Mirasımız Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüpsultan Belediyesi ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri verildi.Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan Mirasımız Kudüs Ödül Töreni Eyüpsultan Esentepe Mahallesi İmam Hatip'i Hafız Muhammet Fatih Dölen'in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ödül Törenine, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Mirasımız Derneği Başkanı Muhammed Demirci, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı."Kudüs geleceğe bırakmamız gereken bir miras"Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın yarışmanın önemli bir etkinlik olduğuna işaret ederek, "Kudüs geçmişten aldığımız, geleceğe taşımamız gereken bir miras. Dolayısıyla bu önemi hissetmek, hissettirmek, kalplerde ve zihinlerde bir köprü inşa ettirmek misyonuna sahip olmamız gerekir" ifadelerini kullandı.Aydın, bu misyonu gerçekleştirmek adına sanatın önemli bir araç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Sanatın aracılığıyla kalıcı etkisiyle böylesine önemli olan Kudüs değerini gönüllere ve hafızalara nakşetmek, ümmete Kudüs bilincini yaşatmak önemli bir iştir. İşte bu yarışma da bu anlamda önemli adımlardan biri."Mirasımız Derneği Başkanı Muhammed Demirci ise, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'ndeki ödül töreninin açılışındaki konuşmasında, çalışmalarını 11 yıldır devam ettirdiklerini anlatarak, bir gün Kudüs özgür olduğunda Mescidi Aksa'nın bahçesinde de toplantı gerçekleştirmek istediklerini söyledi.Demirci, yarışma kararını aldıkları ilk günden itibaren dünyanın her yerinden başvuru geldiğini aktararak, "Dünyada 40 ülkeden 329 katılımcı, 788 eserle yani birden fazla eserle yarışmaya katıldı. Müslümanlar da Hristiyanlar da bize katılarak, hep birlikte Kudüs'ü, Mescidi Aksa'yı çizdik" dedi.Gelecek nesillerin yarışmanın önemini 10 yıl sonra daha iyi anlayacaklarını aktaran Demirci, şöyle devam etti:"Bugün Mescidi Aksa'nın içerisinde yaşayan Kudüslü Müslümanların acısını sadece slogan atarak değil, sadece bağırarak değil, sanatçılar kalemleriyle çizdiler. Buradan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Hakikaten büyük bir aşk ve heyecanla çizdiler.""Kudüs adına yapılan her alandaki mücadeleyi diri tutmalıyız"TBMM İdare Amiri, Türkiye Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da yarışmaya destek verenlere teşekkür ederek, "Kudüs bizim kutsalımız. Göğün yere en yakın avlusu. Efendimizin miraca yükseldiği mukaddes topraklarımız" diye konuştu.Turan, karikatürlerde olduğu gibi Kudüs'ün bir gün özgürlüğüne kavuşacağının altını çizerek, şunları söyledi:"Bunun gerçeklemesinin temel yöntemi her alanda mücadeleyi sürdürmek ve diri tutmaktır. Sanat da bu yöntemlerin en başında gelen kısımdır. Dolayısıyla Kudüs üzerine şiir, çizgi, roman, hikaye her alanda yapılmış faaliyetlere, yapıtlara, konferanslara aralıksız devam etmeliyiz."Törende İnsan Hakları Merkezi'nden Avukat Hamza Kuteyne, slayt eşliğinde Kudüs'ün geçmişini ve bugün yaşanan sorunların başlangıcını anlatan sunum yaptı.40 Ülkeden 329 karikatürist katıldıYarışma kapsamında karikatüristler tarafından Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış ve şehir hayatı gibi konuları ele alınan 788 eser arasından, 30 karikatür finale kaldı.Yarışmada 8 farklı kategoride verilen ödüllerde, birinciliğe İran'dan Mahmood Nazari, ikinciliğe Önder Önerbay, üçüncülüğe ise Hindistan'dan Shibu Cheriapadath Balan değer görüldü."Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü"nü İran'dan Saeed Sadeghi, "2. Abdülhamid Han Özel Ödülü"nü Endonezya'dan Jitet Kustana, "Naci el Ali Özel Ödülünü"nü İran'dan Mahmood Nazari, "Necmettin Erbakan Özel Ödülü"nü Türkiye'den 12 yaşındaki Yiğit Baypınar, "Mirasımız Kudüs Özel Ödülü"ni ise Oğuz Gürel aldı. - İSTANBUL