2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi başladı

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Bursa Teknik Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi'nin açılış töreni, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.



Kongreye, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, kurum müdürleri, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Kongre Düzenleme Kurulu adına açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı ADÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Turgut, "Büyük projeler almanın ve bunları iyi dergilerde yayınlamanın zor olduğu günümüzde sonuç odaklı multidisipliner çalışmalar yapmak oldukça önem kazandı. Kongremizin yeni iş birlikleri oluşmasında katkı sağlaması, genç arkadaşlarımızın akademik hayatında yol gösterici olması temennisi içindeyim" dedi. Kongreye beş farklı ülkeden yaklaşık 200 bilim insanının katılım sağladığını belirten ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, tek bir konuyla sınırlı olmayıp tarımın yanında çevre ve sağlık alanını da kapsamasının, kongrenin önemini daha da arttırdığını söyledi. Tarımda uygun olmayan yöntemlerin çevre üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaya başladığına değinen Prof. Dr. Gençsoylu, bu uygulamaların ekonomik kayıplara yol açarken doğanın dengesini bozmasından ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakmasından bahsetti. Gençsoylu, çevreye etkisi az olan sağlıklı ürünlerin yetiştirildiği, iyi tarım uygulamalarının yapıldığı bir dünya temennisiyle sözlerine son verdi.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, "Tarım çevre ve sağlık konuları görünmez bağlarla birbirine bağlıdır. Bu konudaki güncel gelişmelerin hepsini sizlerle paylaşmak, tartışmak ve bundan sonraki süreçte disiplinler arasındaki yeni çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla bu kongreyi düzenledik" dedi ve verimli bir kongre olması temennisiyle konuşmasına son verdi.



Kongrenin; tarım, çevre ve sağlık konularını bir bütün içerisinde değerlendirerek, yapılan güncel araştırmaları tartışarak yeni disiplinler arası çalışmaların ortaya çıkmasında ülkemize ve yaşadığımız dünyaya önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Gelişen ekonomilerde hızlı ekonomik büyüme ve endüstrileşmenin sonuçlarından birisi, çevre şartlarının ve sağlık kalitesinin bozulmasıdır. Sağlık kalitesinin belirleyicileri konusu, son yıllarda teorik ve deneysel çalışmalarda yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Yaşadığımız dünyayı ve şartları değiştirmek elimizde. Bu kongrede bunu konuşup şartların değiştirilmesi adına disiplinler arası bir sinerjiyle bu sorunlara çözüm arayacağız, yaptığımız iş çok kıymetli. Bugünü anlamlandırarak yapacağımız her çalışma, geleceğimiz için attığımız çok önemli bir adım olacak" dedi.



Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Evliya Çelebi'nin 'Dağlarından Yağ, Ovalarından Bal Akan Şehir' olarak tanımladığı Aydın'da gururla söylemeliyim ki; TORKU modeli bir tarım hareketini "ADÜ Gıda" markasıyla başlattık. Kalkınmanın üretimle olacağı bilinciyle, ülkemiz ve bölgemiz için üretmeye talibiz. Aydın'ın bereketli toprakları ile Üniversitemizin üretme gücünü birleştireceğiz" sözleriyle üretime verdiği önemi vurguladı.



Konuşmaların ardından, ADÜ öğretim elemanları Doç. Dr. Serdal Öğüt, Öğr. Gör. Çağdaş Akıncı, Öğr. Gör. Aytekin Kandemir'den oluşan ekip tarafından müzik dinletisi gerçekleşti.



Halk oyunu gösterisinin ardından iki gün süreyle, üç salonda, yirmi dokuz oturum olarak gerçekleşecek kongre oturumları başladı. - AYDIN

Kaynak: İHA