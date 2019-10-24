Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK2019) başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi ve Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde, uluslararası ve ulusal üniversitelerin ortaklığıyla düzenlenen kongre, ilçedeki bir otelde gerçekleştiriliyor.

Kongre başkanı ve MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman, açılışta yaptığı konuşmada, çocukluk döneminin kişinin geleceğinde önemli olduğuna dikkati çekti.

"Duygusal mühür, duygusal imza gerçekten çok önemli." diyen Duman, şunları kaydetti:

"Çünkü duygusal mühür diye, duygusal imza diye atılan şey, anne ve babalarımızın, akrabalarımızın, akranlarımızın ve sokağımızın, mahallemizin duyuşsal bağları, örüntüleri. Biz o bağlarla, örüntülerle, davranışlarımıza yön veriyoruz. Bütün yollar çocukluğumuza çıkıyor. Çocukluğumuzun kültürel kodları bütün hayatımıza yön veriyor. Onun için Türkiye'mizin, güzel ülkemin güzel yarınları için mutluluk birinci temel hedefimiz olmalı. Çocuğumuzun o çocukluğunun ana vatanını güzel bir şekilde örüntülersek inanın sokaktaki her insan sizin için tehdit olmaktan çıkacak." ifadelerini kullandı.

2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi

MSKÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sabri Sidekli de kongrenin içeriğiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sidekli, kongrenin amacının, bilimi üretenler ile uygulamayı yapacak olan öğretmenlerin bir araya gelmelerini sağlamak ve bunlar arasındaki etkileşimi, iletişimi artırarak, daha verimli bir eğitim ortamı oluşturmak olduğunu vurgulayarak, "Daha verimli eğitim yöntem ve tekniklerini sahaya sunmayı sağlamak amacıyla buradayız. Temel eğitimde yaşanan sorunlar nelerdir, uygulayıcısı olan öğretmenlerimizden bunları dinleyeceğiz. Öğretmenlerimizin sunacağı eğitimde iyi örnek uygulamaları ile beraber, teori üreten bilim insanları ile bu sorunları çözme yönünden öneriler bulmaya çalışacağız ve çözüm üreteceğiz." diye konuştu.

Kongreye 8 ülkeden katılım sağlandığını ve yaklaşık 800 bildirinin sunulacağını belirten Sidekli, 13 panel ve öğretmenler için kurgulanmış 72 atölye çalışmasının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sidekli, ayrıca kongre ile "1. Ulusal Okul Öncesi Çalıştayı"ile "9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı"nın da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kongre, 27 Ekim'de sona erecek.