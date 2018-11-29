2 Uyuşturucu Taciri, 555 Gram Esrarla Yakalandı

29 Kasım 2018 Perşembe 16:51



29 Kasım 2018 Perşembe 16:51

Karabük'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında C.C.(33) ve İ.A. (33) isimli şüphelilerin Karabük'e uyuşturucu madde getireceği ihbarını aldı. Ekiplerce takip edilen zanlılar düzenlenen operasyonla Bağ Essan Sanayi Sitesi mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada 555 gram esrar da ele geçirildi.Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KARABÜK