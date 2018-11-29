2. Van Kitap Fuarı Açılıyor

29 Kasım 2018 Perşembe 12:38



29 Kasım 2018 Perşembe 12:38

Bu yıl ikincisi düzenlerecek Van Kitap Fuarı, 7 Aralık'ta açılacak.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl düzenlenen Van kitap Fuarı, ikinci kez okuyucuları ağırlayacak.Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği öncülüğünde düzenlenecek fuar, Organize Sanayi Bölgesi Fuar Kongre Merkezinde 7 Aralık'ta açılacak ve 10 gün süreyle açık kalacak.İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden 150'nin üzerinde yayın, kitap evinin yer alacağı fuarda, çok sayıda yazar okuyucuyla buluşacak.