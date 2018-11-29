2. Van Kitap Fuarı Açılıyor

Bu yıl ikincisi düzenlerecek Van Kitap Fuarı, 7 Aralık'ta açılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl düzenlenen Van kitap Fuarı, ikinci kez okuyucuları ağırlayacak.
Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği öncülüğünde düzenlenecek fuar, Organize Sanayi Bölgesi Fuar Kongre Merkezinde 7 Aralık'ta açılacak ve 10 gün süreyle açık kalacak.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden 150'nin üzerinde yayın, kitap evinin yer alacağı fuarda, çok sayıda yazar okuyucuyla buluşacak.
Aralık,Van
29 Kasım 2018 Perşembe 12:38