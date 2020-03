2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden 5 bin aileye gıda desteği

Futbolda 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 bin aileye gıda yardımında bulundu.Derneğin başkanlığını yürüten Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 89 kulübün desteğiyle 5 bin aileye gıda desteğinde bulunduklarını söyledi.Emeği geçen tüm kulüplere teşekkür eden Can, salgının önüne geçilebilmesi için vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiğini bildirdi.Vatandaşların devletin aldığı tedbirlere uyması gerektiğini anlatan Can, "2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri inşallah hep birlikte aşacağız. Hiç kimse panik yapmasın. Herkes devletimizin aldığı tedbirlere uysun." dedi.

Kaynak: AA