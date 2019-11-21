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2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

21.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:262. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret
2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun 'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin başkanları katıldı.
Başkan Nihat Özdemir, Volkan Can ve beraberindeki kulüp başkanlarına A Milli Takım forması takdim etti.
Öte yandan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı da Özdemir'e ziyarette bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Volkan Can, Riva, Spor

Kaynak: AA

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