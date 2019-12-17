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'Benjamin Button' hastalığı yüzünden yaşlı görünen 2 yaşındaki çocuğa babası 'babaanne' diyor

İngiltere'nin Leicester kentinde 2 sene önce dünyaya gelen Isla isimli bebek, 'Benjamin Button' hastalığıyla dünyaya geldi. Hastalığından dolayı yaşından çok daha büyük gözüken bebeğin ailesi durumu kabullenmiş durumda. Hatta babası küçük kıza 'babaanne' diye seslenerek onunla şakalaşıyor.

17.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:00

'de yaşayan 2 yaşındaki kız çocuğu, 'Benjamin Button' olarak da bilinen Mandibuloakral Displazi hastalığıyla dünyaya geldi. Kızlarının olduğundan çok daha yaşlı gözükmesine sebep olan ailesi kızlarının çok mutlu olduğunu söyledi. Kendisini olduğundan çok daha yaşlı gösteren genetik bir bozuklukla dünyaya gelen Isla Kilpatrick-Screaton isimli kız çocuğunun dünyada bu hastalıkla yaşayan tek insan olduğu düşünülüyor.

'BENJAMİN BUTTON' HASTALIĞI DENİLİYOR

Doğumdan önce anne karnında başlayan hastalık, 'Benjamin Button' hastalığı olarak da biliniyor ve hücrelerin normalden çok daha hızla yaşlanmasına neden oluyor. Küçük kızın doğumunun ardından bir dizi test gerçekleştiren doktorlar, genlerinin daha önce eşine rastlanmamış bir bir mutasyona uğradığını söylediler.

"KONUŞMAKTA DA GÜÇLÜK ÇEKİYOR"

İki yaşında ve sadece 6,5 kilogram ağırlığında olan Isla bebek konuşmada da güçlük çekiyor. Çevresindekilerle işaret diliyle anlaşabilen bebeğin kemik şekillerinde de bozukluk oluşuyor.

"MUTLU BİR KIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan küçük bebeğin babası, "2 yaşındaki kızımızı bu haliyle çok benimsedik. Şimdilik ona şaka olarak 'babaanne' diyorum. Küçük kızımız, sağlık sorunlarına rağmen 7 yaşındaki ablası Paige ile oynamaktan büyük keyif alıyor. Mutlu bir kız" ifadelerini kullandı.

'Benjamin Button' hastalığı yüzünden yaşlı görünen 2 yaşındaki çocuğa babası 'babaanne' diyor

İngiltere, Genetik, Sağlık, Yaşam, Dünya


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