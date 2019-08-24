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2 yaşındaki bebek traktörün altında can verdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde 2 yaşındaki bebek evlerinin bahçesinde oyun oynadığı sırada freni boşalan traktörün altında kalarak can verdi.

24.08.2019 22:49 2 yaşındaki bebek traktörün altında can verdi
Denizli'nin Tavas ilçesinde 2 yaşındaki bebek evlerinin bahçesinde oyun oynadığı sırada freni boşalan traktörün altında kalarak can verdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Tavas ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oyun oynayan 2 yaşındaki Emirhan Karakaşoğlu isimli bebek park halinde olan ancak freni boşalınca aniden harekete eden traktörün altında kaldı. Olayı gören aile üyelerinin 112 Acil Servisi araması ile olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından minik Karakaşoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Çiftlikköy, Denizli, Tavas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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