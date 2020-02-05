Haberler » 3. Sayfa » Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu - Haberler

Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu

Düzce'de kreşte bir öğretmenin 2 yaşındaki çocuğu acımasızca dövdüğü anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Şiddet gören çocuğun babasının şikayeti üzerine öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:34

'de, kreşte bir öğretmen 2 yaşındaki çocuğa acımasızca vurdu. Öğretmen Yeliz K. tutuklanırken, çocuğu darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BABA, GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİP HAREKETE GEÇTİ

Olay önceki gün, Düzce'nin Karacahacımusa Mahallesi'nde faaliyet gösteren Hayalim Kreş isimli kreşte meydana geldi. Selçuk Taşlı oğlunu kreşe getirdi. Selçuk Taşlı çocuğunun kreşteki ilk günü olması nedeniyle salonda oturarak güvenlik kameralarından çocuğunu izledi. Bu sırada oyun parkurundan çıkan küçük çocuğu kucağına alan öğretmen Yeliz K. yere oturttuğu çocuğa acımasızca ardı ardına tokat attı. Hemen içeri giren Selçuk Taşlı, çocuğunu kucağına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kreşe gelerek güvenlik kameralarına yansıyan olayı izleyen anne Tuba Taşlı, feryatlar içerisinde yaşananlara tepki gösterdi. Aile karakola giderek şikayette bulunurken, Yeliz K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yeliz K. tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞ

Yeliz K.'nin daha önce de bir öğrenciyi dövmesi nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu

Karahacı, Düzce, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (30)
KONYALI KADIN:Bende cocuk gelişimi mevzunuyum staj döneminde bende calıstım özellikle rehabilitasyon merkezlerindeki engelli ögrencilere yönelik gördügüm cok sey karsında susmadım gerekli yerlere sikayetlerde bulundum ve asla okudugum bölümde suan calısmıyorum cok karsıma alacagım insanlıktan cıkmıs pislikler olurdu
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
İYİ DÜŞÜN:Bu çocuk neden bu kadar agresif ve kadın onu kucağında taşırken yüzüne tokat atıyor. Tabii ki kadının yaptıkları hoş değil sorgulanması gerekir ama aynı zamanda çocuğun annesi babasının da sorgulanması gerek.
Yayından Kaldır
2 7
Cevap yaz
CNN:kreşte ilk günü diyor okumadın mı
Yayından Kaldır
2 0
ADINI YAZ Y:İnsan kaldıracağı işi yapar adı üstü çocuk kreşi çocuk ağlarda yaramazlıkta yapar dimi. insanlarda şiddet o kadar normal olmaya başladıki küçücük çocuğa bile el kaydırabiliyorlar. çok yazık. . . . .
Yayından Kaldır
13 0
Cevap yaz
AYLINN:YİNE KADIN ŞİDDETİ VE ZULMÜ. . . . BAZEN HEMCİNSİNE ÇOĞUNLUKLA DA BEBEKLERE KARŞI AĞIRD ŞİDDET ZULUM VE İŞKENCE YAPIYORLAR. . . KADININ ŞİDDETİNE DUR DEME VAKTİ GELMEDİ Mİ? HERGÜN HABER. . .
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
55K:Kimse keyfden çoçuğunu kreşe bakıcıya vermez. . ama mecbur kalınıyor bu pahalı hayata. . . o anne istemezmi evde oturup çocuğuna baksın? amane yapsın bir kişinin maaşı yetmez oldu bu hayat pahalılında. . . . üzücü
Yayından Kaldır
15 1
Cevap yaz
XXX:2 yasındaki çocuk anne sevgisine muhtacken kreste ne işi var. allah bazı kadınlara (muhtac durumda olanlar hariç)akıl fikir versin. sanki kreste ne ögrenecek o yastaki cocuk :(
Yayından Kaldır
24 41
Cevap yaz
FVDFS:Seni de mi kreşte tokatladılar
Yayından Kaldır
5 1
MİSAFİR:Verdi diye mecbur kaldı diye dövmek mi lazım? o insan bu işten para kazanıyor. Onu geçtim bir insan çocuğu emanet etse bu insana iş dışında demek ki dövecek.
Yayından Kaldır
5 0
FAKİR:MUHTAÇ DURUMDA OLMASA HİÇ BİR ANNE O YAŞTA KREŞE VERMEZ ORADA ANNEYİ DEĞİL O VİCDANSIZ KADINI ELEŞTİR BENCE
Yayından Kaldır
22 2
Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
5.02.2020 15:24:53