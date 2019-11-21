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2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı

2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardıKAYSERİ'de, annesinin kısa süreliğine evde yalnız bıraktığı 2 yaşındaki M.A.G., oynarken düşüp başından yaralandı.

21.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:02
2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı
KAYSERİ'de, annesinin kısa süreliğine evde yalnız bıraktığı 2 yaşındaki M.A.G., oynarken düşüp başından yaralandı. Çocuğun ağlama sesi üzerine komşusu Ömer Özel (27) kapıyı kırarak kurtardı. M.A.G., hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında merkez ilçesi 12'nci Cadde'deki tek katlı evde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve 4 çocuğuyla birlikte yaşayan M.G. (36) kapıyı kilitleyip, çıktı. Çocuklardan en küçüğü M.A.G. evde oyun oynadığı sırada elbise dolabından düşüp, başından yaralandı. Ağlama seslerini duyan komşular, eve koştu. Giriş kapısının kilitli olması nedeniyle komşulardan Ömer Özel, evin arkasındaki kapıyı kırıp içeri girdi. Başından yaralanan M.A.G., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kapıyı kıran Ömer Özel, Annemle bahçede otururken sesler duyduk. Çocuğun kafasının yarıldığını camdan gördük. Kapının kilitli olması nedeniyle açamadık. Arka kapıyı tekme atarak kırdım ve çocuğu dışarı çıkardım. Çocuğun kafası yaralanmıştı. Olay yerine gelen ambulansla çocuğu gönderdik dedi.
2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı

Yenimahalle, Kocasinan, Güncel

Kaynak: DHA


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