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2 yaşındaki çocuk, havuzda boğulmaktan son anda kurtarıldı

ABD'nin Michigan eyaletinde 2 yaşındaki çocuk, yetişkinlerle dolu havuzda boğulmak üzereyken kurtarıldı.

16.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:472 yaşındaki çocuk, havuzda boğulmaktan son anda kurtarıldı

ABD'nin eyaletinde 2 yaşındaki çocuk, yetişkinlerle dolu havuzda boğulmak üzereyken kurtarıldı. Küçük çocuk, başka çocuğun kendisini havuzun dibinde fark etmesiyle kurtuldu.

Olay, Michigan eyaletinin Livonia kentindeki otelde meydana geldi. Havuzda ailesinin bir süre gözünden kaçırdığı 2 yaşındaki çocuk, yetişkinlerle dolu suda çırpınmaya başladı. Dibe batmaya başlayan çocuğu, havuzdaki 9 yaşında olan kız çocuğu fark edince panikle çevresindekilere seslendi. Bu sırada havuzdakiler, çocuğu havuzun dibinden alıp, çıkardı. Havuz kenarında bulunan hemşire de uzun süre nefessiz kalan çocuğa müdahalede bulundu. Polis, çocuğun suyun altında neredeyse 1 dakikadan fazla kaldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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2 yaşındaki çocuğun insan dolu havuza atlama görüntüsü

Çocuğun bir süre suyun içinde çabalama görütünsü

Çocuğun hareketsiz kalarak havuzun dibine doğru batması

Gözden kaybolan çocuğu başka bir çocuğun fark etmesi



Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Güncel

Kaynak: DHA

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