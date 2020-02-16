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2 yaşındaki çocuk, havuzda boğulmaktan son anda kurtarıldı

? ABD'nin Michigan eyaletinde 2 yaşındaki çocuk, yetişkinlerle dolu havuzda boğulmak üzereyken kurtarıldı.

16.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:162 yaşındaki çocuk, havuzda boğulmaktan son anda kurtarıldı
? ABD'nin eyaletinde 2 yaşındaki çocuk, yetişkinlerle dolu havuzda boğulmak üzereyken kurtarıldı. Küçük çocuk, başka çocuğun kendisini havuzun dibinde fark etmesiyle kurtuldu.Olay, Michigan eyaletinin Livonia kentindeki otelde meydana geldi. Havuzda ailesinin bir süre gözünden kaçırdığı 2 yaşındaki çocuk, yetişkinlerle dolu suda çırpınmaya başladı. Dibe batmaya başlayan çocuğu, havuzdaki 9 yaşında olan kız çocuğu fark edince panikle çevresindekilere seslendi. Bu sırada havuzdakiler, çocuğu havuzun dibinden alıp, çıkardı. Havuz kenarında bulunan hemşire de uzun süre nefessiz kalan çocuğa müdahalede bulundu. Polis, çocuğun suyun altında neredeyse 1 dakikadan fazla kaldığını açıkladı.


- Çocuk

Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Dünya

Kaynak: DHA

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