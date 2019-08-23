Haberler» Güncel» Haber

2 yaşındaki çocuk organlarıyla umut olacak

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen iki yaşındaki R.K'nin organları 4 hastaya nakledilecek.

23.08.2019 10:23
2 yaşındaki çocuk organlarıyla umut olacak
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen iki yaşındaki R.K'nin organları 4 hastaya nakledilecek.
İlçede evlerinin yakınlarında oyun oynarken dengesini kaybetmesi sonucu su dolu havuza düşen R.K, durumu fark eden mahalle sakinlerince sudan çıkarılarak özel bir hastaneye götürüldü.
Dört gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden R.K'nin beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileriyle görüşen aile üyeleri, çocuğun organlarını bağışladı.
Organlar Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden gelen organ nakil uzmanları tarafından operasyonla alındı.
R.K'nin alınan karaciğer ve böbrekleri İstanbul ve Diyarbakır'daki 4 çocuğa nakledilmek üzere ambulans uçakla götürüldü.
2 yaşındaki çocuk organlarıyla umut olacak

Artuklu, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:00   Ümraniye Belediye Başkanı Yılmaz: Ümraniye de İstanbul da depreme hazır
11:00   Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başlayan anne
11:00   Sele kapılan büyükbaş hayvanlar böyle görüntülendi
11:00   Kuzey Kore'den Pompeo'ya "ABD diplomasisinin inatçı zehri" nitelemesi
10:59   Demirci'nin mahallelerin yol yapım çalışması
10:56   Adana'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı
10:56   Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele