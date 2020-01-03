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2 Yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı

Düzce(İHA) – Düzce'de otomatik kapıların kilitlenmesi sonucunda 2 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı.

03.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:11 2 Yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı
Düzce(İHA) – Düzce'de otomatik kapıların kilitlenmesi sonucunda 2 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı.

Olay; Düzce merkeze bağlı Çay Mahallesi Şair Nedim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çay Mahallesi Şair Nedim Sokakta evlerinin önüne gelen ailesi, arabadan indiği sırada otomobilin kapıları kilitlendi 2 yaşındaki Yiğit Göksu aracın içinde kaldı. Araç içinde kalan Yiğit Göksu'yu çıkartamayan baba Recep Göksu Düzce Belediyesi Müdürlüğü ekiplerine verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri de geldi. Ekiplerin bütün çabasına rağmen otomobilin kapıları bir türlü açılamadı. Vatandaşlar ise otomobilin camlarını az açarak tel vasıtası ile otomobilin kilitli olan kapılarını açmaya çalıştılar. Ancak kilitlenen kapıları bir türlü açamadılar.

Mahsur kalan Yiğit Göksu'nun anne ve babası cep telefonların kullanarak oyalamaya çalıştılar. Olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla kilitli kapılar açılarak, 2 yaşındaki Yiğit Göksu otomobil içinden çıkartılabildi. Kapısı açılan otomobilden annesi tarafından çıkartılan Yiğit Göksu, annesi ve babasına sarılarak kurtarılmanın sevincini yaşadı. - DÜZCE

Çay Mahallesi, İtfaiye, Göksu, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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