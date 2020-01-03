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2 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı

2 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldıDÜZCE'de, 2 yaşındaki Yiğit Göksu kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kaldı.

03.01.2020 18:49 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:51
2 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı
DÜZCE'de, 2 yaşındaki Yiğit kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kaldı. Aracın camları aralanarak çocuğun hava alması sağlanırken, çilingirin kapıyı açmasıyla çocuk araçtan çıkarıldı.
Olay, Çay Mahallesi Şair Nedim Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önüne gelen Göksu ailesi, arabadan indiği sırada otomobilin kapıları kilitlendi. 2 yaşındaki Yiğit Göksu aracın içinde kaldı. Recep Göksu kapıyı açamayınca itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilin kapısını açamadı. Vatandaşlar ise otomobilin camlarını az açarak tel vasıtası ile otomobilin kilitli olan kapılarını açmaya çalıştı. Ancak kilitlenen kapıları bir türlü açamadı.
Bu sırada, anne ve babası Yiğit Göksu'yu cep telefonlarını kullanarak oyalamaya çalıştı. Olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla kilitli kapılar açılarak, çocuk araçtan çıkarıldı. Yiğit, annesi ve babasına sarılarak kurtarılmanın sevincini yaşadı.
2 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı

Çay Mahallesi, Düzce, Göksu, Güncel

Kaynak: DHA


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