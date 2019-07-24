Haberler» 3. Sayfa» Haber

2 yaşındaki çocuk pencereden beton zemine düştü

Samsun'da 1. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

24.07.2019 21:37 2 yaşındaki çocuk pencereden beton zemine düştü
Samsun'da 1. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Cezzar Ahmet Paşa Sokak No 12'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülbahar İ. (2), evlerinin 1. katında pencerenin yanında dururken sinekliğin açık olması nedeniyle dikkatini kaybederek 3,5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ailesinin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Fatih Mahallesi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:22   Vali Şahin: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Emekli albay tarafından saldırı...
22:18   Kuyumcuyu ağır yaralayan soyguncu, "sahte dost" çıktı
22:14   Foseptik çukuruna düşen ayıyı itfaiye kurtardı
22:12   Siverek'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı
22:10   U dönüşü yapan araç karşından gelen otomobille böyle çarpıştı
22:09   Burhaniye metrobüs durağında iki metrobüs çarpıştı
22:01   Belarus müsteşarına silahlı saldırı