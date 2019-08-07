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2 yaşındaki Medine, kedisini yakalamak isterken balkondan düştü

AKSARAY'da, balkona çıkan kedisini yakalamak isteyen Afgan uyruklu Medine Chorak (2), birinci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşerek yaralandı.

07.08.2019 20:45 2 yaşındaki Medine, kedisini yakalamak isterken balkondan düştü
AKSARAY'da, balkona çıkan kedisini yakalamak isteyen Afgan uyruklu Medine Chorak (2), birinci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşerek yaralandı.
?Olay, saat 19.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 829 sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin 1'inci katında meydana geldi. Kendilerine ait kedinin balkona çıkması ile hayvanı yakalamaya çalışan Medine, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından minik Medine ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirildiği sırada yanında bulunan annesi ise gözyaşlarına boğuldu.



Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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