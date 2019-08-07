2 yaşındaki Medine, kedisini yakalamak isterken balkondan düştü
AKSARAY'da Afganistan
uyruklu Medine Chorak (2), 1'inci kattaki evlerinin balkonunda kediyi yakalamak isterken dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Olay, saat 19.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 829 sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin 1'inci katında meydana geldi. Kendilerine ait kedinin balkona çıkması ile kediyi yakalamaya giden Medine, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından minik Medine ambulansla Aksaray
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirildiği sırada yanında bulunan annesi ise ağladı