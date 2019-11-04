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2 yaşındaki mülteci çocuk, ambulansın altında kalarak hayatını kaybetti

Sakız Adası'nda 2 yaşındaki mülteci bir çocuk bir STK'ya ait kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

04.11.2019 16:182 yaşındaki mülteci çocuk, ambulansın altında kalarak hayatını kaybetti

Sakız Adası'nda 2 yaşındaki mülteci bir çocuk bir STK'ya ait kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay yerel saat ile 12 civarı meydana geldi. Yunanistan yerel medyasında yer alan habere göre, Sakız Adası'nda BİAL mülteci kampında Iraklı bir ailenin 2 yaşındaki kız çocuğu STK'ya ait ambulansın altında kaldı. Hemen hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuğun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Ayrıca, sürücünün, çocuğun ambulansın arkasında olduğunu görmediğini söylediği belirtildi.



Dünya

Kaynak: DHA

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