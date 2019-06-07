2 yaşındaki Nihan, balkondan düşüp yaralandı

MANİSA'nın Kula
ilçesinde, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen Nihan D. (2), yaralandı.
Olay, Kula'ya bağlı 4 Eylül
Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın 1'inci katındaki evlerinin balkonunda oynayan, Ebru- Yasin D. çiftinin 2 çocuğundan küçük olanı Nihan, korkulukların arasından geçince yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çift, yaralanan kızlarını Kula Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Minik Nihan, buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli
Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nihan D.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Manisa
Kaynak: DHA
Güncel