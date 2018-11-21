2 Yıl 20 Gün Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:19



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:19

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde hakkında 2 yıl 20 gün hapis cezası olan bir kişi polis ekiplerinec yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu'da devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.Ş.'nin GBT kontrolünü yaptı. Yapılan GBT kontrolü sonrasında E.Ş.'nin nitelikli olarak 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 20 gün hapis cezası olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR