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2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheliyi yakaladı.

20.08.2019 10:40 2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekipleri tarafından Alanya 3.Asliye Ceza Mahkemesinde dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan B.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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