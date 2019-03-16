2 Yıl İçerisinde 1 Milyon Gönüllü Hedefine Ulaşacağız"

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Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "28 Nisan'da 1 milyon gönüllü kampanyasının lansmanını yapacağız. Hep beraber çaba sarf ederek inşallah 2 yıl içerisinde 1 milyon gönüllü hedefine ulaşacağız." dedi.Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet yürüten TEMA Vakfı, 2019 yılının ilk Bölgesel Gönüllü Toplantısı'nı Konya'da gerçekleştirdi.Türkiye'nin 17 farklı ilinden gelen yaklaşık 350 TEMA gönüllüsü, KTO Karatay Üniversitesi Toplantı Salonu'nda buluştu. Toplantıda, TEMA Vakfı'nın 2019 yılına ilişkin çalışmaları değerlendirildi.TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, toplantıda yaptığı konuşmada, yılın ilk Bölgesel Gönüllü Toplantısını Konya'da gerçekleştirmenin ve 17 şehirden gelen gönüllülerle buluşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.Ataç, iklim değişikliğinden en çok olumsuz etkilenen kesimin kadınlar olduğunun altını çizerek, "İklim elçisi olan kadın sayısını daha da artıracağız. Kadınlar iklimden en çok olumsuz etkilenen kesim. Bu yüzden harekete geçmeleri ve liderler haline gelmeleri için eğitimlere devam edeceğiz ve aksiyon planları yapacağız." diye konuştu."2 yıl içerisinde 1 milyon gönüllü hedefine ulaşacağız"Yapılan çalışmalarda gönüllü üyelerin katkılarının çok önemli olduğunu aktaran Ataç, şunları kaydetti:"2018'de birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonucunda aramıza yeni katılan 63 bin 571 doğa gönüllüsü ile Vakıf tarihimizin yıllık rekorunu kırdık. Bu rekorun kırılmasında en büyük emeği veren siz değerli gönüllülerimize, bağışçılarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Sizlerin değerli katkılarıyla tüm Türkiye'de yaşanabilir bir gelecek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 28 Nisan'da '1 milyon gönüllü kampanyası'nın lansmanını yapacağız. Hep beraber çaba sarf ederek inşallah 2 yıl içerisinde 1 milyon gönüllü hedefine ulaşacağız."Toplantıda, "Çevreye, Doğaya ve İnsana Farklı Bir Bakış" semineri ile gönüllüler bilgilendirildi.