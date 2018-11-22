2 Yıl Önce Amatörde Çalışan Erdem Bali, Şimdi Fenerbahçe'de Görev Yapıyor

Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik heyette yaşanan değişimler ve dönüşümler dikkatlerden kaçmıyor. Phillip Cocu ile sezona başlayıp, bir sezon önce Aykut Kocaman'ın ekibini görevde tutan Fenerbahçe, daha sonra yaşanan krizlerden sonra farklı bir dönüşüm yaşadı.

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda en ilginç nokta kaleci antrenörlüğü konusunda oldu. Tecrübeli bir isim olan Murat Öztürk'ün ayrılmasıyla beraber oluşan boşluk altyapıdan takviyeyle giderildi. Cocu'nun halihazırda bir kaleci antrenörü olmadığı için daha önce Dereağzı'nda altyapı takımlarıyla çalışan 1992 doğum Erdem Bali göreve getirildi.

2 SENE İÇİNDE TEPEYE ÇIKTI

2015-16 yıllarında Amatör Lig'de Bağcılarspor'u çalıştıran Erdem Bali, sadece 2 sene içerisinde en üst seviyeye yükseldi. Erdem Bali, 2018-19 sezonu itibariyle Fenerbahçe'de profesyonel futbol takımının kaleci antrenörü oldu.

KALECİ HARUN'DAN KÜÇÜK

26 yaşındaki antrenör, Harun Tekin, Berke Özer, Erten Ersu ve Carlos Kameni gibi isimlerle çalışarak kariyerinde çok önemli bir adım attı. 29 yaşındaki Harun Tekin'den 3 yaş küçük olan 26 yaşındaki Erdem Bali, genç yaşında hem kariyeri hem de hayatı açısından önemli bir fırsat yakaladı.

Bir aylık Bali döneminde Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da 6 resmi maçta kalesinde 7 gol gördü. Erdem Bali öncesi dönemde sarı-lacivertliler, 11 resmi maçta 16 gol yemişti.