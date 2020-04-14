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2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı

İki yıl önce annesini kaybeden oyuncu Fulya Zenginer, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında yaşadığı zor günleri "O gün hayat başıma yıkıldı" diyerek anlattı.

14.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:21

Koronavirüs salgınından dolayı evinde olan başarılı oyuncu Fulya Zenginer, Instagram hesabından canlı yayın yaparak hakkında merak edilen soruları yanıtladı. 2018 yılında annesini kaybeden oyuncu, yaşadığı zor günleri de ilk kez anlattı.

"HAYAT BAŞIMA YIKILDI"

Tüm samimiyetiyle takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Fulya Zenginer, bir takipçisinin "Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?" sorusu üzerine duygusal anlar yaşadı. Genç yaşta annesini kaybetmenin acısını yaşayan Zenginer, şöyle konuştu: "Annem vefat ettiğinde hayat başıma yıkıldı. Çünkü oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım. Gittiği gün 'Şimdi aldığımız evde manzaraya bakamayacak' deyip çok ağladım. Bu beni mahvetti. Babamın vefatından sonra ekmek alamadığımız günler olmuş, annemle mücadele etmiştik."

2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı

"YOKLUĞA İSYAN ETMEDİM"

"Zeytinburnu'nda doğup büyüdüm. Yokluğa isyan etmedim. 17'sinde çalışmaya başladım, dimdik ayakta durdum. Gençler ümitlerini kaybetmemeli. Annemi düşündükçe 'onun parçasıyım, devam edersem onu da yaşatırım' diyerek ayakta durabiliyorum. Acıyla bu şekilde başa çıkıyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için de Allah'a şükrediyorum."

2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı
Etiketler: Fulya Zenginer, Koronavirüs, Instagram, Magazin
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