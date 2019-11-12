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2 yıl önce işlediği cinayeti GBT kontrolde itiraf etti

Başakşehir'de 2 yıl önce öldürülen Afganistan vatandaşının katil zanlısı polisi karşısında görünce cinayeti itiraf etti.

12.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:482 yıl önce işlediği cinayeti GBT kontrolde itiraf etti
'de 2 yıl önce öldürülen vatandaşının katil zanlısı polisi karşısında görünce cinayeti itiraf etti. Olaya ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Ekim 2017 tarihinde Başakşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil atölyesinde çalışan Afganistan uyruklu Ahmet Samir Azizi (28), yaşadığı evde bıçaklanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Azizi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürerken, önceki gün Bakırköy sahilinde şüpheli şahıslar üzerinde rutin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan polisleri gören Afgan uyruklu Mohammed D. (24), kendisini yakalamak için geldiklerini düşünerek 2 yıl önce işlediği cinayeti itiraf etti. Polis, Mohammed D'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Cinayeti işleyip ülkesine kaçtı, 2 ay önce tekrar Türkiye'ye geldi

Mohammed D., emniyetteki sorgusunda, arkadaşı Ahmet Samir Azizi ile aynı evde yaşadıklarını, Azizi'nin bir süre sonra kendisini evde istemediğini ve bu sebeple tartıştıklarını, tartışmanın ardından kendisini bıçakladığını itiraf etti. Mohammed D.'nin, cinayeti işlemesinin hemen ardından Afganistan'a kaçtığı, 2 ay önce tekrar İstanbul'a gelerek, bir tekstil atölyesinde çalışmaya başladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mohammed D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Başakşehir, Afganistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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