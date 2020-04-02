2 yıl önce koronavirüs salgınını tahmin etti

"2020 YILINDA DÜNYA BÜYÜK BİR SALGINLA KARŞILAŞACAK"





2018 yılında yazığı "2020-2040: Aydınlanma Çağı" kitabında Barış Özkırış, 2020 Ocak ayında Satürn ve Plüton'un kavuşması üzerine dünya çapında kitlesel önemli olayların yaşanacağına dikkat çekti. Özkırış, kitabında: "1333 yılında Satürn ile Plüton arasındaki karşıt açı ile eşzamanlı olarak Çin'de kara veba salgını başlamıştır. Satürn-Plüton kavuşumunun etkili olduğu 1348-1351 yılları arasındaysa Avrupa'da kara veba salgını milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur.& ; Kara veba salgını aynı zamanda 1345-1365 yılları arasındaki temel konsepti belirleyen Jüpiter- Satürn'ün kova burcundaki kavuşumu ile senkronize olmaktadır. 2020 yılında Satürn-Plüton kavuşumu ile Jüpiter-Satürn kavuşumun her ikisinin birden gerçekleşiyor olması oldukça manidardır. Bu bulgu 2020 yılında bir salgın hastalığın dünyayı kasıp kavuracağına işaret ediyor olabilir." ifadeleriyle bugün dünyayı etkisi altına alan salgınla ilgili yaşadıklarımızı vurguladı.





"2020-2040 YILLARINDA TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANABİLİR"





Jüpiter- Satürn kavuşumunun Türkiye astrolojik haritasının sekizinci evine denk geldiğini söyleyen Özkırış: "2020-2040 sürecinde, Türkiye'de doğal afetler, yabancı ülkelerle krizler yoluyla dönüşüm bağlamında önemli gelişmeler olabilir. Ayrıca 2020 yılındaki Plüton ile Satürn'ün Oğlak burcundaki kavuşumu, haritanın yedinci evine denk geldiği için diğer ülkelerle ilişkiler bağlamında önemli krizler gündeme gelebilir ve Türkiye kendisini bir savaşın içinde bulabilir." şeklinde açıklamalarda bulunuyor.





Kaynak: Snob Magazin