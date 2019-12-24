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2 yıl sonra ortaya çıktı! Dubaili zengin kadın Burak Özçivit'in odasına zorla girmeye çalıştı

2017'de Dubai'de gerçekleştiren Muhteşem Yüzyıl Sergisine katılan Burak Özçivit'in otelde kaldığı sırada Dubaili bir kadın hayranının görevli kılığında odasına girmeye çalıştığı iddia edildi.

24.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:32

Yer aldığı dizilerin ünü sınır dışını aşan Burak Özçivit, özellikle Arap dünyasında oldukça popüler. Bu yılın başında Lüks bir markanın düzenlediği yemekte 80 zengin kadınla yemek yemesi çok konuşulmuştu. Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle hayran kitlesini daha da genişleten Özçivit'in 2 yıl önce başına gelen tuhaf olay duyanları şaşırttı.

2 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bundan iki yıl önce oynadığı tarihi dizide "Bali Bey" karakterinin balmumu heykelinin yapıldığı 'de düzenlenen Muhteşem Yüzyıl Sergisi'ne katılan Burak Özçivit'in başına ilginç bir olay geldi.

KADIN HAYRANI ODASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Meryem Uzerli ile bir günlüğüne sergi için Dubai'ye uçan Özçivit'in kaldığı otelde Dubaili zengin bir kadının, odasına girebilmek için kat görevlisi kıyafeti giydiği öne sürüldü. 2 yıl sonra ortaya çıkan olayda iddiaya göre, saplantılı hayranı oyuncunun kapısını çaldı ve içeri girmeye çalıştı. Özçivit ise kadın hayranının ısrarına dayanamayarak güvenliği çağırdı.

2 yıl sonra ortaya çıktı! Dubaili zengin kadın Burak Özçivit'in odasına zorla girmeye çalıştı

Muhteşem Yüzyıl, Burak Özçivit, Dubai, Magazin


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