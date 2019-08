2 yılda 74 kilo verdi

ANTALYA'da yaşayan Ebru Özdemir Yaray (25), tüp mide ameliyatından sonra, 2 yılda 140 kilodan 66 kiloya düştü. Yaray, eskiden beğendiği kıyafetler olmadığı için gözyaşı döktüğü mağazalardan 38 beden giysi alabilmenin sevincini yaşadığını söyledi. Antalya 'da 7 yıllık evli ve Oğulcan Çınar (4) adında oğlu olan Ebru Özdemir Yaray, çocukluğundan bu yana hep 'tombul' olarak yaşadığını, yemek yemeyi sevdiği için de yaşla birlikte her yıl kilosunun arttığını söyledi. 15 yaşındayken, 70 kilo olduğunu anlatan Yaray, yıllar içinde kilosunun çok fazla arttığını, bu sürede zehirli guatr ile insülin direnci tanısı koyulunca tedavi gördüğünü söyledi. Kilosunun artması üzerine diyet yaptığını, sonunda verdiği kiloları da katlanmış olarak tekrar aldığını dile getiren Yaray, "Her seferinde verdiğim kilodan fazlasını geri aldım" dedi.Yaklaşık 90 kiloyla oğluna hamile kaldığını, 127 kiloyla doğuma girdiğini aktaran Yaray, "Doğumdan sonra kilo verdim ama daha fazlasını geri aldım. En son 140 kiloya çıkınca ameliyata karar verdim" diye konuştu.'İNSANLARIN BAKIŞLARI YÜZÜNDEN KAFEDE OTURAMIYORDUM'Kilolu dönemlerinde alışverişin büyük stres kaynağı olduğunu belirten Ebru Özdemir Yaray, beğendiği kıyafetlerin hiçbirinin olmaması üzerine kabinde ağladığını söyledi. "Kabine onlarca kıyafet dizerdim ama hiçbirine sığmazdım" diyen Yaray, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kiloluyken fotoğraf çektirmek, dışarı çıkmak istemiyordum. Özgüvenim yoktu. İnsanların bakışlarından rahatsız olduğum için bir kafeye oturup bir şey yiyip içemiyordum. Çünkü insanlar 'Şunun kilosuna bak hala yiyip içiyor' diye geçiriyordur içlerinden diye düşünüyordum. Bu baskıyı hissediyordum. Onun için ameliyat olmaya karar verdim."'ARTIK ALIŞVERİŞİ ÇOK SEVİYORUM'Yaklaşık 2 yılda 140 kilodan 66 kiloya inen Ebru Özdemir Yaray, "Şimdi 38 bedene giriyorum. Çok mutluyum. Güzel giyinmek ve güzel görünmek her kadının hayali. Eskiden insanlar kiloma bakıyordu, şimdi ise güzel gördükleri için bakıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Şimdi alışverişi çok seviyorum. İstediğim kıyafetleri giyebiliyorum. Çok mutluyum" dedi.'EŞİM 300 KİLO BİLE OLSA ONU SEVİYORUM'Serdar Yaray (43) ise eşini her haliyle sevdiğini söylerken, "Ameliyata girerken bile kapıda eşime dedim ki 'Gel geri dönelim. Sen 300 kilo bile olsan seviyorum' dedim" diye konuştu. Tüp mide ameliyatı için uzun süre düşündüklerini, 1,5 yıl karar veremediklerini sözlerine ekleyen Serdar Yaray, "Ameliyat günü için randevu alıyor, sonra vazgeçiyorduk. Çünkü ben çok korkuyordum ameliyattan. Eşimi kaybetmekten korkuyordum. Ama artık kiloları görsellikten çıkıp sağlık problemine dönüşünce ameliyat kaçınılmaz oldu. Çünkü rahat hareket edemiyor, nefes alamıyordu. Özgüveni azalmıştı. Son kararımızı verip 24 Kasım 2017 yılında ameliyat oldu" diye konuştu.'EŞİMLE BİRLİKTE BEN DE GENÇLEŞMEYE BAŞLADIM'Eşindeki inanılmaz değişimin kendisini de etkilediğini belirten Serdar Yaray, "Şu anda eşim Nirvanaya ulaştı" dedi. Eşiyle arasında 18 yaş olduğunu söyleyen Yaray, "Ondan dolayı ben de gençleşmeye başladım. Küpe takmaya başladım, pirsing yaptırdım, sakalımı uzattım. Onun yanına yakışan bir erkek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.'HASTALAR 2 YIL İÇİNDE İDEAL KİLOYA İNİYOR'Ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Uzman Dr. Mehmet Nuri Koşar, hastanın kiloya bağlı diz, bel ve eklem ağrıları, şekerde yükselme gibi şikayetlerle 140 kilo olarak kendilerine başvurduğunu belirtti. Ebru Özdemir Yaray uzun süre diyet yapmasına rağmen kilo veremediğine dikkati çeken Dr. Koşar, "Obezite cerrahisi için gerekli testleri yaptık ancak hastamızın ilk muayenesinden ameliyata karar verene kadar yaklaşık 1,5 yıl geçti. Obezitenin estetik değil bir sağlık sorunu olduğunu anlayınca ameliyat olmak için bize başvurdu" dedi. Tüp mide ameliyatının sonunda Ebru Özdemir Yaray'ın 140 kilodan 66 kiloya indiğini ifade eden Dr. Koşar, "Biz ameliyattan sonra iki yılda normal kiloya, kişinin kendine has kilosuna ulaşmasını bekleriz. Tabii en önemlisi bu iki yıl içinde hayat şeklini değiştirmek, spora yer vermek ve yeme alışkanlığından uzak durmak. Bunu yapan hastalarımız 2 yıl sonunda indikleri normal kilolarını, bu söylediklerimize dikkat ederlerse uzun süre korurlar" dedi.