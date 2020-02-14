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2 yıldır aranan hırsızlık hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı

KIRIKKALE'de, 34 hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 29 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan B.P. (37) adlı kadın, saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

14.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:012 yıldır aranan hırsızlık hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı

KIRIKKALE'de, 34 hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 29 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan B.P. (37) adlı kadın, saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 34 hırsızlık suçundan hakkında 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.P.'nin yakalanması için çalışma başlattı. , 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 2 yıldır aranan B.P.'nin, Kimeski Mahallesi'ndeki evde saklandığını tespit etti. Polis ve jandarmanın, sabah saatlerinde eve düzenlediği baskınla B.P., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.?



Kırıkkale, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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