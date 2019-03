Kaynak: İHA

2 yıldır kayıp oğlunu arıyor- Anne Ayten Elhaman: "Oğlum Bayram Elhamam 18 yaşında gitti şuan 20 yaşında, her anne gibi oğlumu askere yolculamak isterdim"DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da, 'İşe gidiyorum' diyerek evden çıkan Bayram Elhaman'dan 2 yıldır haber alınamıyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 'nde yaşayan 20 yaşındaki Bayram Elhaman, 2017 yılının Mayıs ayında babasıyla tartışması sonucu işe gitme bahanesiyle evden ayrıldı. Elhaman'dan 2 yıldır hiçbir haber alınamıyor. Severek evlendiği eşinden anlaşamadığından dolayı ayrılan Elhaman, ayrılık üzüntüsü yaşarken babasıyla yaşadığı tartışma sonucu 16 Mayıs 2017 yılında annesi Ayten Elhaman tarafından işe gönderildi. Kardeşinin ağabeyinin iş yerinde olmadığını ve telefonunu kapattığını annesine haber vermesi üzerine, aile Elhaman'ı aramaya başladı. Daha önce İstanbul 'a tatile giden Elhaman'ın tekrar tatile gittiğini düşünen aile 3 gün bekledikten sonra karakola başvurdu. Elhaman ailesinin başvurmadığı hiçbir yer kalmadı, fakat 2 yıl geçmesine rağmen oğullarından haber alınamadı. Kaybolduğu zaman 18 yaşında olan Elhaman, şimdi ise 20 yaşına girdi. Anne Ayten Elhaman, hergün oğlunun kıyafetlerini ütüleyerek odasını düzenlediğini, oğlunun hayatından endişe ettiğini dile getirerek oğlundan haber bekliyor.Anneler Gününde annesine ayakkabı almıştıBayram Elhaman'nın annesi Ayten Elhaman, oğlunun kaybolmadan 4 gün önce Anneler Gününde kendisine ayakkabı aldığını dile getirerek son hatırası olan ayakkabının kaldığını söyledi. Elhaman, "Oğlum 16 Mayıs 2017 yılında kayboldu. Sabah işe yolculadım, hiç bir şey yoktu normal bir gündü işe gitti. Daha sonra kardeşi telefon açtı, Ağabeyim yok dedi. Hemen aradım telefonu kapalıydı, akşama kadar bekledik berki gelir diye, 2. günde gelmedi 3. gün karakola başvurduk. Bekliyoruz, oğlum neredeyse inşallah gelir, elinde mesleği vardı fırıncıydı. Lisedeyken babası onu okuldan aldı, çalışıp yardım etsin diye. 2 yıldır hiçbir haber alamadık, inşallah yaşıyordur. Gitmeden birkaç gün önce babasıyla tartışmıştı, anneler gününde bana ayakkabı almıştı, bana bir şey olursa, 'oğlum bana ayakkabı almıştır dersin' diyordu. Bende diyordum canının sağlığı önemlidir, hiçbir şey almana gerek yok. Bilmiyorum, belki daha önce planlamıştı gideceğini, babasından dolayı sıkıntısı vardı. Bir sefer tatil amacıyla İstanbul'la gitti. İstanbul'u da anlatıyordu, anne çok güzel diye. Bende belki İstanbul'a gitmiş olabilir diyorum. Oğlum severek evlendi, evliliği 5 ay sürdü, ayrılmaya karar verdiler. Anlaşamadılar boşandılar, bunun sıkıntısı vardı üzerinde. Babasıyla da sıkıntısı vardı, çalışıyordu bütün evin yükü ondaydı. Bu sıkıntılardan arınmak için tatil amaçlı gitmiş olabilir diye de düşündük, bir hafta, 1 ay, 1 yıl bekledik, şuan 2 yıl oldu. Halada bekliyorum oğlum neredeyse gelsin, yeter ki sesini duyayım. Kardeşlerini çok severdi, engelli bir oğlum var, bazen diyordum 'bana bir şey olursa kardeşine bakar mısın, anne diyordu ben bakarım.' Kız evladım yoktu, onunla sohbet ederdim, beni dinlerdi asi bir genç değildi" dedi."Oğlumun siyasi görüşü yoktu, dağa kaçırılmamıştır"Anne Ayten Elhaman oğlunun siyasi bir görüşü olmadığını ve dağa kaçılmadığını belirtti. Elhaman, "Oğlumun siyasi görüşü yoktu, teröristler tarafından kaçırılmışsa da Allah belalarını versin. Kendi halinde bir gençti evden işe, işten eve geliyordu. Oğlum beni duyuyorsan gel hiçbir şekilde sana kızgın değilim, ben bir anneyim oğlumun bulunmasını istiyorum. Gören veya duyan olursa lütfen haber versinler, bana sadece oğlumun sağ olduğunu söylesinler en azından başımı yastığa rahat bırakırım, derim ki oğlum yaşıyor o bana yeter. Cumhurbaşkanı 'na da sesleniyorum ne olur oğlumu bulun bana. Cumhurbaşkanı Diyarbakır'a gelmişti, yanına gidip söylemek istemiştim gidemedim" diye konuştu."Her anne gibi oğlumu askere yollamak istiyorum"Bayram Elhaman'nın annesi Ayten Elhaman, oğlunun askerlik çağı geldiğini, biran önce bulup her anne gibi askere yollamak istediğini söyledi. Elhaman, "Oğlum Bayram Elhamam 18 yaşında gitti şuan 20 yaşında her anne gibi oğlumu askere yolculamak isterdim. Benim annem 5 evladını askere yolladı, ben de isterdim oğlum gitsin, en azından devletin elinde olduğunu bilirdim o bana yeterdi. İnşallah gören duyan olur, yaşadığını söyleseler bana yeter" şeklinde konuştu.