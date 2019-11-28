Haberler » 3. Sayfa » 2 yıldır kayıp olan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Haber

2 yıldır kayıp olan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki yıldır kayıp olarak aranan şahsın, komşusu tarafından öldürüldükten sonra ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

28.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:322 yıldır kayıp olan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
'in ilçesinde iki yıldır kayıp olarak aranan şahsın, komşusu tarafından öldürüldükten sonra ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen baba-oğul tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi'nde yaşayan Hürü Fakı, yaklaşık 2 yıl önce jandarmaya başvurarak, eşi Ali Fakı'nın (42) akşam yemeğinden sonra evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek kayıp müracaatında bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ali Fakı'ya ait 23 HC 588 plakalı aracı, Çubukkoyağı Mahallesi Orkide Sitesi yakınlarında deniz kenarında terk edilmiş halde buldu. Ancak ekiplerin denizde ve karada yaptığı çalışmalarda kayıp Ali Fakı'nın izine rastlanamadı.

Ali Fakı'nın ailesi umudunu keserken, Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın peşini bırakmadı. Yaptıkları çalışmada kayıp Ali Fakı'nın aynı mahallede oturan Aydın B. ile husumetleri olduğunu belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Aydın B.'yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmada verdiği ilk ifadesinde, husumetli olduğu Ali Fakı'yı evinin bahçesinde görünce korkutmak amaçlı av tüfeği ile ateş açtığını, ancak saçmaların başına isabet etmesi sonucu öldüğünü görünce babasına vererek cesedi bir naylona sarıp Ardıçlıtaş Yaylası'a gömdüklerini söylediği öğrenildi.

Zanlının ifadesinin ardından babası Kerim B.'de gözaltına alınırken, kayıp Ali Fakı'nın cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılarak adli tıp kurumuna gönderildi. Baba-oğul, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Bozyazı, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:13 Bolu'da, 250 kilometre takip ettikleri iş adamından 98 bin Euro çaldılar
19:12 TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral...
19:11 Cephanelik gibi ev
19:08 Bartholomoes'un evine giren hırsızlar: "Onun evi olduğunu bilmiyorduk, ışığı kapalı görünce girdik"
19:05 Kırmızı ışıkta otomobili biçen kamyon şoförüne 8 yıl hapis cezası
18:50 Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:00 Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
28.11.2019 19:19:31