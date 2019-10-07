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2. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'na yoğun ilgi

2. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'na yoğun ilgi -Dev yılan gösterisinde korku ve heyecanı bir arada yaşadılarVAN - Van'da Anatolia Grup tarafından ikincisi düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' yoğun ilgi görürken, dev yılan gösterisi ise minikleri heyecanlandırdı.

07.10.2019 11:02
2. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'na yoğun ilgi
-Dev yılan gösterisinde korku ve heyecanı bir arada yaşadılar
VAN - Van'da Anatolia Grup tarafından ikincisi düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' yoğun ilgi görürken, dev yılan gösterisi ise minikleri heyecanlandırdı.
Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl ikincisi düzenlenen Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle hafta sonu vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, sirk gösterileri ise büyük beğeni aldı. 81 ilden gelen lezzetlerin buluştuğu fuarda 300 bin ziyaretçi hedefleniyor. Fuarın metrekare büyüklüğü anlamında Türkiye'nin dördüncü büyük yöresel fuarı olduğunu ifade eden Anatolia Grup Koordinatörü Özgür Çelik, "Bizim için çok güzel bir duygu. 120 firmanın stant açtığı fuara olan ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. 4 Ekim'de başlayan ve 13 Ekim'e kadar devam edecek fuarımızda hafta sonu sirk gösterilerimiz de yer alıyor. Sirk gösterilerimiz oldukça renkli geçiyor. Burada çocuklar güzel vakit geçirirken, aileler ise birbirinden güzel lezzetleri aynı anda bulma imkanına sahip oluyor" dedi.
Vatandaşlar ise, fuarı çok beğendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.
2. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'na yoğun ilgi

Van, Yerel

Kaynak: İHA

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