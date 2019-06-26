20.000'inci MAN TGE üretim bandından çıktı

TGE ve MAN'ın hizmet portföyünün hafif ticari araçlar pazarında da önemli bir kabul gördüğünü işaret eden radyatör ızgarasında çarpıcı aslan amblemini taşıyan bu VAN, aynı zamanda MAN Truck & Bus'un bu alandaki gerçek başarı öyküsünün de sembolü oldu. Üretilen 20.000'inci MAN TGE ise yüzde 100 elektrikle çalışan bir eTGE oldu.

TGE'nin, 2016'daki IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda gerçekleştirilen lansmanı ile birlikte VAN segmentine de giren MAN Truck & Bus, 3 tondan 44 tona kadar tüm ticari araçların üreticisi konumuna gelmişti. TGE üretimi, Nisan 2017'de Polonya 'nın Poznan şehrinin Wrzesnia kasabasında teknoloji harikası bir VAN üretim tesisinde başlamıştı. Üretilmeye başlamasından sonraki iki aylık süreçte Almanya , Avusturya , İsviçre ve Hollanda 'da piyasaya çıkan MAN TGE, bugün ise 30'dan fazla ülkede satılıyor. Henüz iki yıl içinde ülke sayısının 30'un üzerine çıkması ve üretilen araç sayısının ise 20.000'e ulaşması ile TGE, oldukça önemli bir başarıya imza attı.

MAN Truck & Bus VAN Ürün Pazarlama Birimi Başkanı Martin Imhoff, bu mihenk taşı üretim rakamı için şunları söyledi:

"MAN'daki ve Wrzesnia'da üretimdeki ekip için bu, çok büyük ve son derece sevindirici bir başarı. TGE üretimindeki bu mihenk taşı rakama, beklediğimizden çok daha erken ulaştık. Bu da, bir yandan TGE ve MAN hizmet portföyünün pazarda ne ölçüde iyi kabul gördüğünü, bir yandan da uzmanlarımızın ne kadar motive olduğunu, satış elemanlarımızın müşterilerine tavsiyelerde bulunmak konusunda ne kadar iyi eğitim aldığını göstermektedir."

Avrupa 'da TGE satış ekibinin yaklaşık 100 satış elemanı ile güçlendirilerek, personel sayısının 600'ün üzerine çıkarılacağını da açıklayan Imhoff, yakın gelecekte daha başka önemli mihenk taşlarını da geride bırakma temennisini paylaştı.

Wrzesnia'da üretim bandından çıkan 20.000'inci VAN, yüzde yüz elektrikle çalışan, normal aks açıklığına sahip, yüksek tavanlı, kiraz kırmızısı renkli bir eTGE oldu. MAN eTGE, 100 kW/136 hp gücünde elektrikli motor ile çalışıyor; bu güç, tek hız kademeli bir vites kutusu ile aktarılıyor.