20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacak

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır. https://maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir" ifadelerine yer verdi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA