20 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Kısa Özet
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
05:45 Süper Lig Top 10
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Maç Saati
15:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
16:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
17:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
17:00 Taraftar
17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
17:30 TFF 1. Lig Top 10
17:45 Süper Lig Top 10
18:00 Haftanın Öyküleri
18:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
18:30 Taraftar
19:00 Taraftar
19:15 Süper Lig Top 10
19:30 Maç Önü
20:30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
21:15 Devre Arası
21:30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
22:30 Süper Lig Maç Sonu