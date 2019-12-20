20 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Haberler
00:05 Snowboard
01:00 Serbest Kayak
02:00 Tüm Sporlar
02:30 Snooker
03:30 Kayakla Atlama
05:00 Olimpiyat Oyunları
06:00 Olimpiyat Oyunları
07:00 Binicilik
08:00 Alp Disiplini
09:30 Biatlon
10:30 Kayakla Atlama
11:30 Kayakla Atlama
12:30 Alp Disiplini
13:00 Alp Disiplini
15:00 Biatlon
16:05 Biatlon
17:35 Alp Disiplini
18:45 Kayakla Atlama
19:55 Kayakla Atlama
21:15 Haberler
21:20 Biatlon
22:20 Alp Disiplini
23:15 Kayakla Atlama