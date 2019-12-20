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20 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

20 Aralık 2019 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

20.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 06:45 20 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:05 Snowboard

01:00 Serbest Kayak

02:00 Tüm Sporlar

02:30 Snooker

03:30 Kayakla Atlama

05:00 Olimpiyat Oyunları

06:00 Olimpiyat Oyunları

07:00 Binicilik

08:00 Alp Disiplini

09:30 Biatlon

10:30 Kayakla Atlama

11:30 Kayakla Atlama

12:30 Alp Disiplini

13:00 Alp Disiplini

15:00 Biatlon

16:05 Biatlon

17:35 Alp Disiplini

18:45 Kayakla Atlama

19:55 Kayakla Atlama

21:15 Haberler

21:20 Biatlon

22:20 Alp Disiplini

23:15 Kayakla Atlama


Eurosport, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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