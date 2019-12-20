Haberler » Sinema » 20 Aralık 2019 Fox Yayın Akışı - Haberler

20 Aralık 2019 Fox Yayın Akışı

20 Aralık 2019 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

20.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 06:45 20 Aralık 2019 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Ferhat ile Şirin

00:15 Yasak Elma

02:45 Temizlik Benim İşim

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

05:45 Ferhat ile Şirin

06:00 Kadın

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Her Yerde Sen

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Ferhat ile Şirin


Fox, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:20   Polonya: Mahsur kalan İranlı şöför için para toplanıp, yeni TIR alındı - Haberler
07:01   Dünyada monarşiyle yönetilen ülkeler hangileri? - Haberler
06:55   Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı? - Haberler
06:45   20 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45   20 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
00:39   Ada Araştırma son anketini yayınladı! Türkiye'nin en güvenilir milletvekili Binali Yıldırım oldu - Haberler
00:27   İlker Başbuğ'dan Libya açıklaması: Münhasır ekonomik bölge ilan etmekte geç kaldık - Haberler
23:18   Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medyadaki kirli planını açıkladı - Haberler
23:03   14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı - Haberler
22:27   Son dakika: Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması: Mevzuata aykırı santrallere tüm cezai işlemleri uygulayacağız - Haberler
20.12.2019 07:25:04