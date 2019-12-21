Haberler » genel » 20 Aralık 2019 Haberleri - Haberler

20 Aralık 2019 Haberleri

20 Aralık 2019 Manşet Haberleri.

21.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 00:18 20 Aralık 2019 Haberleri

Genel

genel

Son Dakika Haberleri

00:29   2020 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi kabul edildi - Haberler
00:21   Bursa'da tır kazası: 2 yaralı - Haberler
00:20   2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Haberler
00:18   20 Aralık 2019 Haberleri - Haberler
00:12   2018 Kesin Hesapları kabul edildi - Haberler
23:49   Cani koca üç haftalık oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu - Haberler
23:00   Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaptırım tehditleri bizi yerli tasarım ve üretime daha motive ediyor - Haberler
22:10   İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor - Haberler
21:16   Baba tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
21:01   Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
21.12.2019 00:52:13