Haberler » Sinema » 20 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

20 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

20 Aralık 2019 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

20.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 06:45 20 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:15 M.Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti

02:30 Afili Aşk

04:30 Zalim İstanbul

04:30 Akasya Durağı

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

16:15 Hekimoğlu

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Arka Sokaklar


Arka Sokaklar Dizisi, Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:20   Polonya: Mahsur kalan İranlı şöför için para toplanıp, yeni TIR alındı - Haberler
07:01   Dünyada monarşiyle yönetilen ülkeler hangileri? - Haberler
06:55   Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı? - Haberler
06:45   20 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45   20 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
00:39   Ada Araştırma son anketini yayınladı! Türkiye'nin en güvenilir milletvekili Binali Yıldırım oldu - Haberler
00:27   İlker Başbuğ'dan Libya açıklaması: Münhasır ekonomik bölge ilan etmekte geç kaldık - Haberler
23:18   Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medyadaki kirli planını açıkladı - Haberler
23:03   14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı - Haberler
22:27   Son dakika: Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması: Mevzuata aykırı santrallere tüm cezai işlemleri uygulayacağız - Haberler
20.12.2019 07:25:09