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20 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

20 Aralık 2019 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

20.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 06:45 20 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Beni Takip Et

02:30 Kelime Oyunu

03:40 Kanıt

05:00 Sen de Yap

06:00 Şöhretin Bedeli

07:00 Geçmişin Gölgesinde

08:30 Çocuklar Duymasın

10:30 Yaprak Dökümü

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:45 Annem

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Yalan Dünya

23:30 Kanıt


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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