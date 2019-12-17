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20 Aralık'a kadar etkili olacak uyarısı yapıldı

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak vatandaşlara sis uyarısında bulundu.

17.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:4320 Aralık'a kadar etkili olacak uyarısı yapıldı
Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak vatandaşlara sis uyarısında bulundu.

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Yurdumuz üzerinde bulunan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle bölge genelinde görülen sis hadiselerinin Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale il geneli ile Bartın, Düzce ve Zonguldak'ın iç kesimlerinde Cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere etkili olacağı tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilerek vatandaşlara uyarıda bulunuldu. - DÜZCE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce Valiliği, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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