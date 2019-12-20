20 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Aralık Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

20 ARALIK İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- HALLAÇLI Mh., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32285-25022)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 6. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32805-18617)

- PINAR Mh., 1229. Sk., 1226. Sk., 1227. Sk., 1228. Sk., AHMET ARİF Cd., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1233. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32785-20942)

- SELİMPAŞA Mh., 5007. Sk., 601. Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32856-24457)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32907-28421)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32908-28282)

- 50. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32909-28190)

- ÖMER AVNİ Mh., İNEBOLU Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32910-3064)

- BALMUMCU Mh., BARBAROS Bul., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında ESENTEPE Mh., BARBAROS BULVARI Bul., CEMİL CAHİT TOYDEMİR Sk., İRFAN BAŞTUĞ PAŞA Cd., İZZETTİN ÇALIŞLAR Sk., MEHMET ALİ ÜLGEN Sk., MÜŞİR ABDULLAH Sk., MUZAFFER GÖKSENİN Sk., MUZAFFER TUĞSAVUL Sk., RIDVAN KORAL Sk., VİLLA Cd., YILDIZ POSTA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32959-3496)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1285. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32938-28003)

- BALMUMCU Mh., BARBAROS Bul., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32956-3651)

- GAYRETTEPE Mh., YILDIZ POSTA Cd., FİRUZE Sk., YENER Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32960-3817)

- DENİZKÖŞKLER Mh., İSKELE Cd., KEMAL SUNAL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında FATİH Mh., 830. YANYOL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32995-11676-11686-11678-11921)

- BALMUMCU Mh., BARBAROS Bul., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32957-3561)

- ESENTEPE Mh., TEVFİK ERDÖNMEZ PAŞA Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32958-3665)

- FATİH Mh., FLORYA MENEKŞE YOKUŞU Sk., KUBİLAY Cd., FIRAT ÇIKMAZI Sk., BEYAZ YALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32996-11683-11682-11677)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., MAHMUTBEY Cd., SEMA Sk., PAŞA Sk., MEVSİM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33073-31565)

- İSTİNYE Mh., POLİGON Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33081-4197-4151)

- POLİGON Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33083-4473)

- SANCAKTEPE Mh., HACI NURETTİN AKBULUT Cd., CAMBAZTEPE Cd., HACI ARİF BEY Cd., FEDA Sk., KAYALAR Sk., DEVECİOĞLU Sk., KEMER Sk., MELEN Sk., TEMMUZ Sk., UYUM Cd., YÜKSEL Sk., NAMDAR Sk., KONAK Sk., AYIŞIĞI Sk., GÜMÜŞDENİZ Sk., ÇOBAN Sk., PİRAMİT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33116-26315-25518-25387-25445-25324-25388-25443-25441-25442-25417-25330)

- OSMANİYE Mh., OSMANİYE E-5 YAN YOL Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33123-1923)

- DEMİRKAPI Mh., ÖNDER Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33129-31905)

- SEYİTNİZAM Mh., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., ÇIRPICI Mh., ÇINAR 11 Sk., ÇINAR 9 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33125-1451)

- SAHİL Mh., MARMARA Cd., KOCATEPE Cd., AYÇA Sk., ASMAGÜL Sk., DOKTORLAR Sk., ÇAVDAR Sk., ŞANLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33133-21755-27296TM)

- DENİZKÖŞKLER Mh., KAZAK Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33155-21528 TM DEPAR:1)

- İMRAHOR Mh., ABDULLAH GÜL Cd., DARI Sk., CANNUR Sk., BEHİYE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33166-28795-29210-40005)

- BEŞYOL Mh., FABRİKALAR Cd., BEŞYOL YAN YOLU Sk., BİRLİK Cd., KARADENİZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33160-11296-11243-12391)

- MAVİGÖL Mh., HESAP Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33178-28794)

- ESENTEPE Mh., 2960. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33145-28702 TM)

- YILDIRIM Mh., YAKUT Sk., YAPRAK Sk., GÜNAYDIN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33168-8211)

- KAYABAŞI Mh., BOTANİK Sk., RIFAT ILGAZ Cd., MERMER(*) Sk., MİHRAP (*) Sk., FENERTEPE Cd., FETİHTEPE Cd., GAZİ MUSTAFA KEMAL Bul., EMİR SULTAN Sk., GÖKÇEADA Cd., KINALIADA Cd., 1743. Sk., 1750. Sk., 1744. Sk., TOMURCUK Sk., SAFAHAT Sk., BAYRAKTAR Sk., TOZKOPARAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 00:01-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.