20 Ay Sonra Gelen Trafik Cezası Vatandaşı Mağdur Etti

Fatih Sultan Mehmet
(FSM) Köprüsü'nden kapalı kasa aracıyla geçişinin yasak olduğunu 20 ay sonra, kendisine gelen tebligatla öğrenen vatandaş, Kamu Denetciliği Kurumu'na (KDK) şikayet başvurusunda bulundu.
Ticaretle uğraşan ve işi dolayısıyla Anadolu yakasından Avrupa
yakasına sürekli FSM Köprüsü'nü kullanarak geçen vatandaş, trafik cezası tebligatının kendisine ulaştığı güne kadar köprüden geçişini sürdürdü. Tebligatla birlikte kapalı kasa aracıyla köprüden geçişinin yasak olduğunu öğrenen vatandaş, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bununla da kalmayıp cezanın kesildiği tarihten bu yana 20 ay boyunca köprüden defalarca geçtiği için yüklü bir para cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Vatandaş mağduriyetini KDK'ya iletti
Büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade eden vatandaş KDK'ya yaptığı başvuruda; ticaretle uğraştığını, işi gereği bir yakadan diğer yakaya sürekli geçiş yaptığını belirtti. 7 Aralık
tarihinde gelen ve 29 Nisan 2017 tarihine ait ceza ile aracının FSM Köprüsü'nden geçişe yasaklı olduğunu öğrenen vatandaş, bunu 20 ay sonra öğrendiğini ve doğal olarak bu süre zarfında köprüden geçmeye devam ettiğini ifade etti.
Başvuruda köprüden geçişlerinde polis tarafından kontrol için durdurulduğunda dahi ikaz yapılmadığı, köprüde yol boyunca bilgilendirme tabelalarında sadece otobüs ve ağır vasıta araçlarının yasaklı olduğu ikazının yer aldığı bilgisi de paylaşıldı. Vatandaşın; ikazın geç gelmesi nedeniyle köprüden geçmeye devam ettiği, ticarete yeni başladığı ve tek başına çalıştığı, ceza bedelinin çok yüksek olduğu, borcu ödemesinin mümkün olmadığı bilgisi yer aldı.
Vatandaş şimdi idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlendirilen KDK'dan gelecek haberi bekliyor. - ANKARA
Fatih Sultan Mehmet
Kaynak: İHA