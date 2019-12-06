20 ayrı suçtan aranan şahıs Ilıca'da yakalandı

Balıkesir'de jandarma 20 ayrı suçtan aranan kaçak şahsı yakaladı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 20 ayrı suçtan arama kaydı bulunan G.E. isimli şahsın Balya ilçesi Ilıca mahallesinde bir işletmede olduğu bilgisine istinaden bölgede icra edilen kimlik kontrolünde, sahte kimlik ibraz eden G.E. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip G.E. İvrindi K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA