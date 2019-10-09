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20 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı.

09.10.2019 17:2120 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hakkında 20 ayrı suçtan arama kaydı ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli A.T'nin yakalanması için çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin çalışmasında şüphelinin Akçakiraz Beldesi Zafer Mahallesi'nde bir adreste olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli A.T. yakalanarak gözaltın alındı. Jandarma da işlemi tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Tutuklanan zanlının hakkında Tehdit, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, Hakaret, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme ve 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması " gibi suçlarının olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Zafer Mahallesi, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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